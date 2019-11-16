شكرا لقرائتكم بفضل ميسي.. الأرجنتين تهزم البرازيل في "سوبر كلاسيكو" الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز ليونيل ميسي هدفا من متابعة ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس أليسون بيكر ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على البرازيل في مباراة كرة قدم ودية أقيمت بالرياض اليوم الجمعة.

وأهدر غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني استيبان اندرادا. وفي الدقيقة 13 تسبب ميسي في ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ليتابعها قائد الأرجنتين في الشباك. وأهدر ميسي فرصة خطيرة من وضع انفراد بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما سدد من مدى قريب لكن الدفاع أنهى خطورة الهجمة.

وكاد قائد برشلونة يضاعف النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، للمباراة التي أقيمت في استاد جامعة الملك سعود، عندما سدد الكرة من مدى قريب لكن بيكر تصدى لها. وتواصل الضغط الأرجنتيني في الشوط الثاني حيث سدد لوكاس أوكامبوس من زاوية صعبة في الدقيقة 59 لكن الكرة علت العارضة قبل أن يرسل ميسي ركلة حرة رائعة في الدقيقة 70 استقرت في يد بيكر.

وبعدها بدقيقتين أطلق رودريغو دي باول تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء حولها بيكر إلى ركلة ركنية ثم تبعه لوتارو مارتينيز بتسديدة من مدى قريب علت المرمى. وهذا الفوز الأول للأرجنتين على البرازيل منذ خسارتها 2-صفر في قبل نهائي كأس كوبا أميركا التي أقيمت في البرازيل وتوجت بلقبها فيما بعد في يوليو الماضي.