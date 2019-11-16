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كونتي يتعرض لتهديدات بالقتل من مجهولين في إيطاليا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير إعلامية إيطالية يوم السبت، أن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تلقى رسائل تهديد، كما تسلم طردا يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.

وأوضحت التقارير أن كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلان وكذلك مقر النادي.

وبعد 12 مرحلة من هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس وسبع نقاط أمام لاتسيو وكالياري.

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