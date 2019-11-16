شكرا لقرائتكم كولومبيا تهزم بيرو ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد المنتخب الكولومبي مذاق الانتصارات من جديد وتغلب على منتخب بيرو 1 - صفر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة على ملعب "هارد روك" بولاية فلوريدا الأميركية.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي لكن ألفريدو موريلوس خطف هدف الفوز الصعب للمنتخب الكولومبي في الثواني الأخيرة من اللقاء. واستعاد المنتخب الكولومبي فرحة الانتصار من جديد بعد أن تعرض لثلاثة تعادلات وهزيمة خلال آخر أربع مباريات له.

وكانت آخر مباراة سجل فيها المنتخب الكولومبي، التي انتهت بالتعادل مع البرازيل 2 - 2 وديا في السابع من سبتمبر الماضي، وبعدها تعادل سلبيا مع كل من فنزويلا وتشيلي قبل أن يخسر أمام منتخب الجزائر صفر - 3 في 15 أكتوبر الماضي.