شكرا لقرائتكم رونالدو يقترب من معادلة رقم دائي.. والرد على ساري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما يخوض المنتخب البرتغالي لكرة القدم مباراته يوم الأحد أمام مضيفه منتخب لوكسمبورغ، سيبحث الفريق البرتغالي عن هدف واحد هو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نهائيات البطولة التي يحمل لقبها.

ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء".

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفا على لوكسمبورغ يوم الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020). ويحتل المنتخب البرتغالي المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف المنتخب الأوكراني الذي حجز البطاقة الأولى من هذه المجموعة إلى النهائيات.

ويحتاج المنتخب البرتغالي إلى الفوز بأي نتيجة في هذه المباراة ليضمن التأهل إلى النهائيات دون النظر لنتيجة المباراة بين منتخبي صربيا صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة وأوكرانيا والتي تقام في نفس التوقيت.

ولكن أهداف رونالدو، 34 عاما، من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة حسم بطاقة التأهل إلى يورو 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.

ومن المؤكد أن المشاركة في يورو 2020 تحظى بأهمية بالغة لرونالدو لاسيما وأنها قد تصبح البطولة الكبيرة الأخيرة له مع الفريق حيث سيحتفل اللاعب في فبراير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين. ولكن رونالدو صاحب البصمة الهائلة في تاريخ كرة القدم على مدار السنوات الماضية يطمح لأكثر من هذا حيث يخوض المباراة واضعا صوب عينيه عدة أهداف يسعى لتحقيقها في الوقت الحالي أو في الفترة المقبلة حتى قبل خوض نهائيات يورو 2020.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الفريق بالتصفيات ليقود المنتخب البرتغالي إلى الفوز 6 - صفر على نظيره الليتواني موجها بهذا ردا قاسيا على ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس وكل المنتقدين الذين شنوا هجوما لاذعا على اللاعب بعد خروجه غاضبا من مباراة يوفنتوس أمام ميلان الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي.

وكان ساري استبدل اللاعب في مباراتين متتاليتين ليثور اللاعب غضبا لدى خروجه من مباراة ميلان خاصة وأنه استبدله في الدقيقة 55. وتعرض اللاعب لموجة انتقادات رغم أن ساري التزم الهدوء في تعليقه وأكد أنه رد فعل منطقي عندما يسعى اللاعب إلى بذل قصارى جهده ولكنه أكد في الوقت نفسه أن رونالدو تعرض للإصابة في الشهر الماضي في إشارة ضمنية إلى أن الاستبدال يأتي لمشكلة فنية لدى اللاعب.

وجاء رد رونالدو عمليا من خلال الهاتريك الذي أحرزه في مرمى ليتوانيا والذي أصبح التاسع له في تاريخ مشاركاته مع المنتخب البرتغالي والخامس والخمسين له في مختلف المباريات التي خاضها على مدار مسيرته الرياضية.

ولهذا، يتطلع رونالدو إلى تسجيل مزيد من الأهداف في مرمى لوكسمبورغ لتصبح بمثابة ورقة ضغط جديدة على ساري ورد قوي على منتقدي النجم البرتغالي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات سابقة باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) . كما يطمح رونالدو إلى استغلال مباراة الغد لدخول نادي المئة هدف في المباريات الدولية والذي يقتصر حتى الآن على عضو واحد هو الإيراني علي دائي.

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ورفع رونالدو رصيده إلى 98 بعد الهاتريك المثير في مباراة ليتوانيا وأصبح بحاجة لهدفين فقط من أجل دخول نادي المئة هدف دولي. ورغم هذا، يأمل رونالدو في تسجيل هاتريك أو أكثر من ثلاثة أهداف في مباراة الغد لتأكيد رده القوي على ساري من ناحية والاقتراب خطوة كبيرة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم على دائي والبالغ 109 أهداف مع المنتخب الإيراني على مدار مسيرته الكروية.

وأشارت صحيفة "أو جوغو" البرتغالية يوم الجمعة إلى مدى فائدة الهاتريك الذي سجله رونالدو في شباك ليتوانيا بعنوانها "هاتريك علاجي" في إشارة إلى أن الهاتريك أفضل علاج لمعنويات رونالدو بعد أزمته مع يوفنتوس.

وقال فيرناندو دوس سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي: "رغم إصابته ، كان رونالدو قادرا على اللعب بشكل رائع. هذا لم يفاجئني على الإطلاق".

ويخوض رونالدو مباراته الدولية رقم 164 منذ أن بدأ مسيرته مع المنتخب البرتغالي في عام 2003 علما بأنه سجل أول أهدافه الدولية في شباك المنتخب اليوناني وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2004) بالبرتغال حيث خسر المنتخب البرتغالي 1 - 2 كما خسر أمام نفس الفريق في المباراة النهائية لنفس البطولة.

وتبدو المباراة فرصة ذهبية أمام رونالدو لتقليص الفارق مع دائي في ظل الفارق الكبير في المستوى بين المنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي والفائز في منتصف العام الحالي بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا ومنتخب لوكسمبورغ الذي حصد أربع نقاط في التصفيات وخسر آخر أربع مباريات خاضها بهذه المجموعة.

ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريقين على تفوق واضح وبرصيد كبير من الأهداف للمنتخب البرتغالي. كما شهد تاريخ المواجهات بين الفريقين مشاركة رونالدو في العديد من المباريات أمام لوكسمبورغ حيث سجل اللاعب المخضرم أربعة أهداف في مرمى الفريق في أربع مباريات مختلفة لكنه قد يطمح هذه المرة إلى تسجيل هذا العدد في مباراة الغد بمفردها.

وكانت أولى مشاركات رونالدو أمام لوكسمبورغ في 2004 وفاز المنتخب البرتغالي 3 - صفر وديا ولكن رونالدو لم يهز الشباك ثم التقى الفريقان في نوفمبر من نفس العام على ملعب لوكسمبورغ وذلك في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2006 وسجل رونالدو الهدف الثاني في الفوز الكبير لفريقه 5 - صفر.

وفي الثالث من سبتمبر من العام التالي ، التقى الفريقان إيابا بنفس التصفيات وفاز المنتخب البرتغالي 6 - صفر لكن رونالدو لم يحرز أي هدف وهو ما تكرر في ودية الفريقين بفرنسا في الثالث من يونيو 2006 رغم فوز البرتغال 3 - صفر.

وجاءت الأهداف الثلاثة الأخرى لرونالدو في شباك لوكسمبورغ خلال آخر ثلاث مباريات خاضها مع المنتخب البرتغالي أمام هذا الفريق حيث كانت أولها هي المواجهة الودية في العاشر من أغسطس 2011 وسجل الهدف الثاني للفريق وفازت البرتغال 5 - صفر.

وفي السابع من سبتمبر 2012 ، التقى الفريقان في لوسكمبورغ ضمن تصفيات مونديال 2014 وسجل رونالدو هدف التعادل 1 - 1 قبل أن ينهي فريقه المباراة فائزا 2 - 1.أما أحدث المواجهات بين الفريقين فكانت في 11 أكتوبر الماضي بالتصفيات الحالية وسجل رونالدو الهدف الثاني لتفوز البرتغال 3 - صفر.

ويطمح رونالدو إلى الحفاظ على هذا السجل وهز شباك لوكسمبورج للمرة الخامسة لتكون المباراة الرابعة على التوالي أمام هذا الفريق التي يهز فيها رونالدو الشباك.