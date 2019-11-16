سوبر كورة.. مندوب إيطالى فى استاد القاهرة لمتابعة نجمى الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مستوى استثنائى يقدمه منتخبنا الوطنى الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والمقامة فى مصر حاليا، حيث نجح الفراعنة الصغار فى الفوز بالثلاث مباريات خلال الدور الأول ليتأهل لمواجهة جنوب أفريقيا فى الدور نصف النهائى.

وحقق المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، العلامة الكاملة خلال مشاركته فى دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليتأهل إلى دور نصف النهائى من البطولة المقامة فى مصر، حتى يوم 22 من نوفمبر الجارى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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