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صور.. بعثة الاتحاد السكندرى تصل السعودية استعدادًا لمواجهة الوحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة الاتحاد السكندرى برئاسة محمود القاضى إلى السعودية لإقامة معسكر هناك بداية من اليوم وحتى يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، ومن المُقرر أن تقيم بعثة زعيم الثغر فى مدينة جدة على أن يلتقى مع فريق الوحدة السعودى ودياً الاثنين المقبل، فى المباراة التى ستقام على ملاعب نادى مكة المكرمة.

 

وتضم بعثة الاتحاد السكندرى 24 لاعباً، ويغيب عن المعسكر كل من صبحى سليمان ويوسف حسن وكريم الديب وأحمد شلبى لأسباب مختلفة، فيما سيلحق ويلسون وأكوى بالبعثة فى البحرين، حيث يقيم الاتحاد المعسكر الثانى فى البحرين بداية من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجارى، وسيلتقى الفريق السكندرى مع المحرق البحرينى يوم 26 من الشهر الجارى فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

 

وكان الاتحاد السكندرى قد فاز فى لقاء الذهاب على المحرق البحرينى بهدفين لأحمد رفعت وخالد قمر، ومن جانبه أكد محمود القاضى رئيس بعثة الاتحاد أن جميع الأمور تسير على ما يرام، وأن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيعود الفريق فى نهاية معسكره من البحرين بالتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يسعى بكل قوة لدعم الجهاز الفنى واللاعبين لصنع تاريخ جديد للقلعة الخضراء.

 

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