س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت مباراة المنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقامة حالياً بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، نفسها على الساحة الرياضية، وهو الحلم الذى يراود الجماهير المصرية خلال الأيام الحالية، ويرصد ”الخليج 365” عدة تساؤلات خاصة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا فى التقرير التالى: س: كيف تأهلت مصر وجنوب أفريقيا للدور قبل النهائى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة؟

س: كيف تأهلت مصر وجنوب أفريقيا للدور قبل النهائى لأمم أفريقيا تحت 23 سنة؟ ج: مصر حصدت العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز فى جميع مباريات المجموعة الأولى أمام مالى وغانا والكاميرون بنتيجة (1_صفر) و(3-2) و(2-1) على التوالى، واحتل الفراعنة المركز الأول فى المجموعة بـ9 نقاط، فيما صعدت جنوب أفريقيا بعدما احتلت المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط. Advertisements س: ما هو موعد ومكان مباراة مصر وجنوب أفريقيا؟

س: ما هو موعد ومكان مباراة مصر وجنوب أفريقيا؟ ج: مباراة مصر وجنوب أفريقيا ستقام الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى. س: كيف تتأهل مصر لأولمبياد طوكيو 2020؟

س: كيف تتأهل مصر لأولمبياد طوكيو 2020؟ ج: المنتخب الأولمبى يحتاج للفوز على جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل من أجل التأهل مباشرة للأولمبياد المقبلة (طوكيو 2020)، حيث يتأهل أول ثلاثة مراكز، وفى حال الخسارة من جنوب أفريقيا ستحتاج مصر للفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من أجل الفوز بالمركز الثالث والتأهل لأولمبياد 2020. س: وماذا عن طرف المباراة الأخرى فى الطريق للأولمبياد؟

س: وماذا عن طرف المباراة الأخرى فى الطريق للأولمبياد؟ ج: كوت ديفوار ستلعب أمام غانا الثلاثاء المقبل عقب نهاية مباراة مصر وجنوب أفريقيا.

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