شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يخسر فى ربع نهائى كأس العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر محمد عامر لاعب منتخب سلاح السيف فى دور ربع النهائى ببطولة كأس العالم التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة من نظيره بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 4.

وجاء تأهل عامر إلى دور ربع النهائى بالفوز على بطل إيطاليا 15 / 13 فى دور الـ 16 .

وفاز عامر على بطل المجر 15 / 13 فى دور الـ 32 ، بينما خسر زياد السيسى من لاعب روسيا 15 / 14 فى دور الـ 32 أيضا، ليودع المنافسة على المراكز المتقدمة مبكرا .

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تأهل زياد السيسى لاعب منتخب سلاح السيف إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15 / 9 ، بينما تأهل محمد عامر لدور الـ32 بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8.

وكان زياد السيسى ومحمد عامر قد اجتازا دور المجموعات التمهيدى ليصعدا الى دور ال128 حيث تغلب السيسى على زميله أحمد عمر 15 / 8 ثم التقى الإيطالى بوجدان بلاتنوف فى دور الـ64 التمهيدى وفاز 15 / 7 ليصعد الى دور ال64 الرئيسى .

فيما فاز محمد عامر على الروسى الكسندر تريشكوف 15 / 8 ثم على اليابانى ماو كوكوبوبنفس النتيجة ليصعد عن جدارة الى دور ال64 الرئيسى ايضا ليلحق بزميله زياد السيسى فيما ودع مصطفى ايمن من نفس الدور وسبقه كل من مازن العربى واحمد باهر وياسين ابراهيم ومدحت معتز ومهاب سامر من دور المجموعات