شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح حمدى فتحى 20 ألف يورو قبل رحلة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حمدي فتحي لاعب وسط الأهليعلى 20 ألف يورو قبل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة، بعدما وافق النادى على سفر اللاعب لإجراء هذه الجراحة.

وبذل جهاز الكرة بالأهلي مجهوداً كبيراً لإنهاء إجراءات سفر اللاعب سريعاً لإجراء الجراحة وبدء مرحلة التأهيل مبكراً، تمهيداً لعودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر، وحصل اللاعب على 20 ألف يورو خلال الساعات الماضية قبل رحلة ألمانيا العلاجية.

وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى قبل مواجهة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، ويغيب حمدي فتحي لمدة تتراوح من 8 إلى 12 أسبوع قبل العودة مرة أخرى لتدريبات الفريق الجماعية.