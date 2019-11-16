شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هذه العظيمة قادت طارق مؤمن للتتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتجه بنظرك سريعاً لليد التى ترفع الكأس، فخلف الكواليس يد أخرى ظلت تشجع للوصول إلى هذه اللقطة، وهذا ما حدث فى الاسكواش المصرى صاحب الإنجازات غير المسبوقة.

البطل المصرى طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، استطاع أن يحسم بطولة العالم الفردية للاسكواش، التى انطلقت فى الدوحة 8 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، للمرة الأولى فى تاريخه والرابعة على التوالى لمصر.

وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 11-3, 11-4.

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