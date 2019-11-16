شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يحسم أزمة تجديد الكباتن الأربعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الاهلي على تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان وأحمد فتحى، عقب مفاوضات "جس النبض" التى تمت بين النادي واللاعبين الأربعة خلال الفترة الماضية.
ولم يحسم مسئولو الأهلي مسألة التجديد للرباعى السابق بشكل رسمى، لكن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن إدارة الأهلي قررت بنسبة كبيرة للغاية التجديد للاعبين الأربعة لمدة موسمين قادمين وليس موسما واحدا كما تردد مؤخراً.
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