شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يحسم أزمة تجديد الكباتن الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الاهلي على تجديد عقود رباعى الفريق شريف إكرامي، حسام عاشور، وليد سليمان وأحمد فتحى، عقب مفاوضات "جس النبض" التى تمت بين النادي واللاعبين الأربعة خلال الفترة الماضية.

ولم يحسم مسئولو الأهلي مسألة التجديد للرباعى السابق بشكل رسمى، لكن المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء تؤكد أن إدارة الأهلي قررت بنسبة كبيرة للغاية التجديد للاعبين الأربعة لمدة موسمين قادمين وليس موسما واحدا كما تردد مؤخراً. وتنتهي عقود إكرامي وعاشور وسليمان وفتحي بنهاية الموسم الجارى ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، وترغب إدارة القلعة الحمراء فى حسم ملف التجديد مُبكراً والإبقاء على اللاعبين الأربعة حتى لا تتكرر واقعة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق الذى تأخر الأهلي في حسم الملف التجديد له ليوقع اللاعب للزمالك قبل أن يضغط مسئولو القلعة الحمراء ويجددون عقد اللاعب ثم يتم عرضه للبيع بعدها. لمعرفة تفاصيل قرار الأهلي بالتجديد لإكرامي وعاشور وسليمان وفتحي عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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