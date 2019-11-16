شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتألقون خارج المستطيل الأخضر مع "البولينج" فى المغرب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمح الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر للاعبين بجولة ترفيهية فى أحد المولات بدولة المغرب، ومارس خلالها لاعبو لعبة "البولينج" وتألق بعضهم بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وكان ديسابر حرص فى تدريبات أمس، الجمعة، على زيادة الحمل البدنى للاعبين خلال معسكر المغرب الممتد لمدة 10 أيام من أجل تعويضهم عن فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

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ومن المقرر أن يمتد معسكر بيراميدز فى المغرب لمدة 10 أيام على أن يخوض الفريق بعض المواجهات الودية لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى قبل العودة إلى القاهرة ومواجهة أسوان.