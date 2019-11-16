شكرا لقرائتكم خبر عن "اوعوا تعيشوا الوهم".. سوبر كورة يكشف تفاصيل تحذير الزمالك لـ علاء وطارق والبلدوزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مسئولو نادى الزمالك تحذيرا للاعبى الفريق الأول فى ظل تلقى عدد من لاعبى القلعة البيضاء عروضا شفهية من بعض وكلاء اللاعبين للاحتراف بالدوريات السعودية أو الدوريات الأوروبية.

يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الثنائى محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط فى ظل خروج أنباء من حين لآخر عن وجود عروض من أندية سعودية ترغب فى التعاقد معهما، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم الفريق المتواجد فى صفوف المنتخب الأولمبي فى الفترة الحالية وهداف بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعدما أكد البعض أن هناك أكثر من وكيل لاعبين يراقبونه فى البطولة لاستقدام عروض احتراف أوروبي له خلال الفترة المقبلة.