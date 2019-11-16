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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 16 نوفمبر2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يُنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي عقب الأجندة الدولية، والزمالك يستهدف ضم موهبة "دجلة" بدلاً من غزال بـ"صفقة تبادلية".

الأهلي يُنهي ملف تجديد عقد أحمد فتحي عقب الأجندة الدولية

ينتظر مسئولو النادي الأهلي انتهاء موعد الأجندة الدولية وعودة اللاعبين الدوليين للنادي ،لإنهاء ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق والمتواجد حالياً مع منتخبنا الوطني في جزر القمر، قبل مواجهتها يوم 18 نوفمبر الجاري، والتي تأتى ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المُقبلة.

الأهلى يغادر إلى تونس 26 نوفمبر لمواجهة النجم الساحلى فى دورى الأبطال

أعلن الجهاز الفني للأهلي أن فريق الكرة سوف يغادر إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى 29 من الشهر ذاته، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يستهدف ضم موهبة "دجلة" بدلاً من غزال بـ"صفقة تبادلية"

يستهدف مسؤولو الزمالك، خلال الفترة الجارية، إعادة فتح ملف ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة وأحد مواهب الفريق الدجلاوى المتألق مع الفريق منذ الموسم الماضى والذى يعد هدفًا للأبيض لضمه منذ تألقه فى ذلك الموسم ولكن تعثرت المفاوضات فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية نظراً للقيم المالية الكبيرة التى طلبها مسؤولى وادى دجلة للاستغناء عن خدمات اللاعب لصالح قلعة ميت عقبة وهو ما رفضه مسؤولى القلعة البيضاء قبل أن يتم إعادة التفكير فى فتح الملف خاصة إن هناك تفضيل بضم عبد العاطى عن ضم على غزال لاعب فيرينسى البرتغالى السابق، الذى جمعته جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية، بعدما فسخ الأخير تعاقده مع النادى البرتغالى منذ فترة طويلة وأصبح بلا ناد منذ الصيف الماضى.

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إصابة أحمد جمعة تربك حسابات المصرى قبل مواجهة بطل موريتانيا

تلقى الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى، بقيادة إيهاب جلال، صدمة بالغة بعد الإصابة التى تعرض لها أحمد جمعة مهاجم المنتخب فى الركبة وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة أمام جزر القمر، لتحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة إف سى نواذيبو فى المواجهة الأولى بدور المجموعات بالكونفدرالية.

فايلر يدفع بسعد سمير والعربى وعبد المنعم فى ودية الاهلي أمام الاتصالات

ينوى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الصاعدين والعائدين من الإصابة خلال ودية الفريق أمام الاتصالات، المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب التتش.

أندية الدقهلية تطالب اتحاد الكرة بتأجيل دورى المحترفين موسمين

عقدت عدد من أندية الدقهلية اجتماعا وديا، مساء أمس، لمناقشة بعض التوصيات الخاصة بدورى القسم الثانى والثالث ورفعها إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

"خليجى 24" تهدد مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى

أصبحت مباراة الاسماعيلى والجزيرة الإماراتى، المقرر لها 26 نوفمبر الجارى، فى إياب دور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال مهددة بالتأجيل بسبب انطلاق بطولة خليجى 24 فى نفس اليوم بقطر، واشتراك منتخبى العراق والإمارات فى البطولة، الأمر الذى يزيد فرص تأجيل المباراة لا سيما أن الفريقين لن يوافقا على خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين.