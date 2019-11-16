بطل الأثقال محمد إيهاب عبر تويتر: لن ألعب لدولة غير مصر مهما حدث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر فى ظل أزمة الإيقاف الدولية التى تعرض لها الاتحاد المصرى بسبب المنشطات.
وقال إيهاب: "إثنى عشر عاماً أرفع علم مصر فى المحافل الدولية ورغم المحن أكرمنى الله بالكثير فيها، وقولاً واحداً لن ألعب لدوله غير مصر مهما حدث.. متمسك بالأمل لآخر نفس لكن إن حانت لحظة النهاية فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطنى" .
كانت اللجنة الأولمبية قد قامت بتجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب بناء على رغبته لحين الانتهاء من التحقيقات، وتكليف لجنة من داخل اللجنة لتسيير أعمال الاتحاد.
وينتظر إيهاب الاستئناف عن قرار الإيقاف من أجل مشاركته فى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
— Mohamed Ehab (@MohamedEhab)
أثنى عشر عاماً أرفع علم مصر فى المحافل الدوليه ورغم المحن أكرمنى الله بالكثير فيها وقولاً واحداً لن ألعب لدوله غير مصر مهما حدث .. متمسك بالأمل لآخر نفس ولكن إن حانت لحظه النهايه فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطنى .— Mohamed Ehab (@MohamedEhab) November 16, 2019
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