شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى يستقبل أبطال أفريقيا للسلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة على استقبال لاعبى منتخبات الرجال والسيدات المتوجين بالبطولة الأفريقية 3/3 التى أقيمت بأوغندا مؤخراً.

وتوج منتخب الناشئين والرجال والسيدات لكرة السلة بلقب البطولة الأفريقية بعد التغلب على المنتخبات المنافسة فى كل المباريات.

وشاركت مصر فى البطولة بقائمة ضمت كلا من: ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على على مستوى السيدات، وإنجى صلاح، وحنين أحمد، وآية حافظ، وسلمى هشام فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.

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وفى منتخب الرجال شارك كل من : محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم، أما الناشئين فقد شارك ، كلاً من : يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد.

واستقبل عمرو مصيلحى منتخبى الرجال والسيدات وقام بتكريمهم واشاد بالمستوى الذى قدموه خلال منافسات البطولة ، موضحاً أن التتويج باللقب جاء نتيجة الاستعداد الجيد والخطة التى تم وضعها لاجندة البطولات لمختلف المنتخبات.