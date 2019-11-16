شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصيلحى يستقبل أبطال أفريقيا للسلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتوج منتخب الناشئين والرجال والسيدات لكرة السلة بلقب البطولة الأفريقية بعد التغلب على المنتخبات المنافسة فى كل المباريات.
وشاركت مصر فى البطولة بقائمة ضمت كلا من: ثريا محمد، وهالة مصطفى ونور الله على على مستوى السيدات، وإنجى صلاح، وحنين أحمد، وآية حافظ، وسلمى هشام فى منتخب تحت 18 سنة ناشئات.
وفى منتخب الرجال شارك كل من : محمد طه وأحمد الصباغ وباسم الليثى ورامى ابراهيم، أما الناشئين فقد شارك ، كلاً من : يوسف محمد رفعت وأحمد ياسر ومحمود أحمد شكر وسيف الدين محمد.
واستقبل عمرو مصيلحى منتخبى الرجال والسيدات وقام بتكريمهم واشاد بالمستوى الذى قدموه خلال منافسات البطولة ، موضحاً أن التتويج باللقب جاء نتيجة الاستعداد الجيد والخطة التى تم وضعها لاجندة البطولات لمختلف المنتخبات.
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