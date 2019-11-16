شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستبدل الودية بالتدريب على فترتين فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى عن فكرة إقامة مباراة ودية فى معسكر الإسماعيلية الذى انطلق اليوم، السبت، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، استعداداً لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

وقرر طارق يحيى استبدال الودية بإقامة تدريبات للفريق على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام المعسكر لرفع الكفاءة البدنية للاعبين قبل مواجهة أبناء السيد البدوى.

وخسر الطلائع من المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى ودياً.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.