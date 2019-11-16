تقرير.. مصر تبحث عن الثأر من آلام جنوب أفريقيا لتحقيق حلم الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

صراع جديد مرتقب بين مصر وجنوب أفريقيا في بطولة جديدة من أجل حلم مصري جديد والتأهل المباشر لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020.

"أتمنى أن يحمل لنا يوم الثلاثاء نبأً سارً".. هكذا تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الكاميرون في الجولة الأخيرة 2-1 والتأهل في صدارة الترتيب.

تحقيق مصر الأولمبي الفوز على جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء، يضمن لها مقعدا بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وأن يصبح يوم الجمعة 22 نوفمبر "إحتفالية" بالتأهل.

أمام الخسارة من جنوب أفريقيا، تعني الاستمرار لأيام تحت ضغط عصبي من أجل البطاقة الأخيرة يوم 22 نوفمبر بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

ذكريات الماضي القريب

مواجهات مصر وجنوب أفريقيا على صعيد المنتخبات أو الأندية في السنوات الأخيرة تحمل ذكريات سيئة، وهو ما يسعى منتخب مصر الأولمبي في تجاوزه لتحقيق حلم جيل بأكمله.

نهاية مشوار حسن شحاته وجهازه المعاون بمنتخب مصر الأول وقت كان شوقي غريب يعمل مدربا عاما، كانت على يد جنوب أفريقيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم 2012.

خسر منتخب مصر وقتها من جنوب أفريقيا بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بهدف نظيف، وفي مباراة الجولة الرابعة كان يتعين على مصر الفوز من أجل الابقاء على حظوظ التأهل.

تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف ليتأهل ضياع فرصة التأهل لأمم أفريقيا 2012 بغينيا الاستوائية وقتها بعد 3 ألقاب متتالية لمصر، وتتسبب جنوب أفريقيا في رحيل الجهاز التاريخي للمنتخب.

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ومنذ أيام ليست بالبعيدة، وفي أمم أفريقيا 2019 بدور الـ16 وسط حضور جماهيري "كامل العدد" بملعب استاد القاهرة، تُطيح جنوب أفريقيا بمصر من خارج البطولة بهدف نظيف.

وتسببت الخسارة من جنوب أفريقيا في الاطاحة بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة بالكامل.

الأندية لم تسلم

في 2016، الزمالك خسر من صنداونز 3 مرات من 4 مباريات، وأضاع الفريق الجنوب أفريقي حلم كل عشاق الزمالك بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 2002.

الخسارة الأبرز كانت في ذهاب دور النهائي بملعب صنداونز بثلاثية نظيفة، وهدف ستانلي بالإياب لم يكن كافيا لأبناء القلعة البيضاء، ليتأجل حلم الـ"سادسة" لوقت أخر.

وفي 2019 تعرض الأهلي لخسارة كارثية من صنداونز أيضا بدور الـ8 في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي خسر في ملعب صنداونز 5-0 في ذهاب دور الـ8، ولم ينجح بمباراة الإياب سوى بتسجيل هدف وحيد، ليودع الأهلي البطولة بنتيجة لا يُصدقها أي عاشق للقلعة الحمراء.

أما في 2013، الأمور لم تكن بهذا السوء، فالأهلي رغم خسارته أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3-0 بالجونة بمجموعات دوري الأبطال، لكنه ثأر لنفسه بالتتويج باللقب في نهاية المطاف على حساب نفس النادي.

والزمالك تلقى الخسارة 4-1 من أورلاندو بايرتس بنفس البطولة، لكنه عاد في الجولة التالية ليفوز عليه بنتيجة 2-1، لكن بعد ذلك الأمور لم تسر بالشكل الجيد للقلعة البيضاء ليودع الفريق البطولة.

وفي 2015 بالكونفيدرالية، جاء أورلاندو ليُطيح بالأهلي من نصف نهائي البطولة بالفوز عليه ذهابا 1-0 بجنوب أفريقيا، ثم إيابا في مصر بنتيجة 4-3، بينما الزمالك لعب أمام نفس الفريق بالمجموعات بتلك البطولة وفاز ذهابا وإيابا 2-1، و4-1.