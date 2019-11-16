الزمالك يحدد موعد سفره للكونغو لملاقاة مازيمبي.. وميتشو يتواصل مع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

حدد نادي الزمالك الموعد النهائي لسفر بعثة الفريق للكونغو من أجل مواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يفتتح الزمالك مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبي يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وتغادر بعثة الزمالك فجر ٢٧ نوفمبر إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وتمكث بعثة الزمالك في أديس أبابا لمدة ٢٤ ساعة على أن تستقل طائرة أخرى للكونغو.

ومن جهة أخرى، حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو على التواصل مع مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي.

وهنأ الجهاز الفني لاعبه على مستواه مؤخرا مع الفراعنة وشدد ميتشو على صعوبة المباريات المقبلة وطالب اللاعب بالتمسك بالفرصة وإثبات أحقيته في قيادة هجوم المنتخب الأوليمبي ومن ثم المنتخب الأول.

ونال مهاجم الفراعنة إشادة الجهاز الفني للأبيض الذي أكد للاعب أن مستواه الحالي سيضعه المهاجم الأساسي للفريق في الفترة المقبلة.