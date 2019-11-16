مدرب إنتر ميلان يتلقى تهديدات بالقتل

تلقى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تهديدات بالقتل في الأيام السابقة.

قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن كونتي وصله ظرف مجهول الهوية، يحتوي على تهديدات ورصاصة لا يعلم من ارسلها له، ليقوم بإبلاغ الشرطة.

قامت الشرطة الإيطالي بعد طلب كونتي بإرسال حماية له أمام منزله، ومقر تدريبات إنتر ميلان، وتحاول الشرطة معرفة صاحب التهديدات من أجل القبض.

رجحت الصحيفة أن تكون تلك الواقعة مزحة من أحدى الفرق المنافسة لإنتر ميلان بالدوري،

أو رسالة غاضبة من مشجعي يوفنتوس، مثلما يحدث عادةً في إيطاليا.وتولى كونتي القيادة الفنية لإنتر ميلان في الصيف الماضي، ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسارة مباراة مثلها، حيث يبتعد عن يوفنتوس المتصدر برصيد 32، بفارق نقطة وحيدة.