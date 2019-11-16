تلقى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تهديدات بالقتل في الأيام السابقة.
قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن كونتي وصله ظرف مجهول الهوية، يحتوي على تهديدات ورصاصة لا يعلم من ارسلها له، ليقوم بإبلاغ الشرطة.
قامت الشرطة الإيطالي بعد طلب كونتي بإرسال حماية له أمام منزله، ومقر تدريبات إنتر ميلان، وتحاول الشرطة معرفة صاحب التهديدات من أجل القبض.
رجحت الصحيفة أن تكون تلك الواقعة مزحة من أحدى الفرق المنافسة لإنتر ميلان بالدوري،
وتولى كونتي القيادة الفنية لإنتر ميلان في الصيف الماضي، ويحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وخسارة مباراة مثلها، حيث يبتعد عن يوفنتوس المتصدر برصيد 32، بفارق نقطة وحيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إنتر ميلان يتلقى تهديدات بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.