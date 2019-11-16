11 دولة تشارك فى أولمبياد الفتاة الإفريقية لطالبات الجامعات بأسوان

انطلقت فعاليات أولمبياد الفتاة الإفريقية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي الجامعي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان وذلك خلال الفترة من ١٤ إلي ١٩ نوفمبر الجاري، بمدينة أسوان، في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.
وافتتح الفعاليات أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة للنشاطالطلابي ، وفتحي عبد الحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، بمشاركة طالبات من الجامعات الإفريقية يمثلن دول: "السنغال ، مالى ، إريتريا ،جنوب السودان ، أوغندا ، أفريقيا الوسطى ،كينيا، السودان ، مالاوي ونيجيريا بالإضافة إلى مصر".
شارك في اللقاء 80 فتاة أفريقية يمثلن بعض دولالقارة السمراء وتم اختيارهن من الطالبات ، ويتنافسن فى عدد من الألعاب الرياضية منها: "كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة" وكانت المباراة الأولى بين فريقى مصر وإريتريا وفازت مصر بالمباراة بنتيجة ٢-صفر، كما التقت أوغندا ونيجيريا ومصر ومالي في تنس الطاولة.
وكانت الفتيات المشاركات توجهن لزيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بمدينة أسوان، منها: السد العالي ، معبد فيلة ، جزيرة النباتات ، والقيام بجولات نيلية وزيارة متحفي النيل والنوبة وغير ذلك من المواقع السياحية بأسوان
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