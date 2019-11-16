طارق مؤمن يتوج بلقب بطولة العالم للأسكواش

إنتهت أمس فاعليات بطولة العالم للرجال - فردي 2019/2020، و التي أقيمت علي ملاعب مجمع الشيخ خليفة للأسكواش بمدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 8 و حتي 15 نوفمبر الجاري.

و قد أسفرت البطولة عن مولد بطل عالم مصري جديد هو اللاعب طارق محمد مؤمن، وكان سبق له الوصول للمباراة النهائية العام الماضي أمام زميله علي فرج ولم يحالفه الحظ في الفوز بالبطولة نسخة 2018 .

لكن اللاعب واصل تألقه و سلسلة أدائه القوي ليتمكن من الوصول

للمباراة النهائية هذا العام، أمام اللاعب النيوزيلاندي بول كوول، ليقدم طارق مؤمن مباراة مميزة لينهي المباراة لصالحه بثلاث أشواط نظيفة خلال 45 دقيقة و يفوز ببطولة العالم للرجال فردي.

و كان طارق مؤمن قد وصل للمباراة النهائية بعد سلسلة من الإنتصارات بدأها بالفوز علي الألماني رفاييل كندرا في دور ال 64 بنتيجة 3/1 في 52 دقيقة، تلاها فوزه علي زميله مازن هشام

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في دور ال 32 بنتيجة 3/0 في 35 دقيقة، ثم الفوز في دور ال 16 علي القطري العنيد عبدالله التميمي بنتيجة 3/2 في 76 دقيقة.

ثم الفوز في دور الربع نهائي علي لاعب بيرو دييجو إلياس 3/1 في 56 دقيقة، ثم الفوز في الدور قبل نهائي علي الألماني المخضرم سيمون روزنر بنتيجة 3/1 في 58 دقيقة ليصل بعده للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يشارك طارق مؤمن مع زملائه علي فرج ، كريم سامي ، محمد أبو الغار ببطولة العالم للرجال فرق و التي ستقام بمدينة واشنطن الأمريكية خلال الفترة من 5 و حتي 22 ديسمبر المقبل .