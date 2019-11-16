اتحاد السلة الأمريكي يشيد بالثلاثي المصري

اشاد مسؤولي الاتحاد الأمريكي لكرة السلة NBA بالثلاثي المصري " جنى الألفي - لوجي سامي - آية الفقي" خلال مشاركتهم في فاعليات NBA Academy. NBA Academy. وسافرت آية الفقي وجنى الألفي من الأهلي مع لوجي سامي لاعبة نادي الصيد لقضاء فترة معايشة بأكاديمية NBA الموجودة في داكار عاصمة السنغال بعد تلقيهن دعوة للمشاركة. فترة معايشة بأكاديمية NBA الموجودة في داكار عاصمة السنغال بعد تلقيهن دعوة للمشاركة. والتحق الثلاثي بمهاب ياسر لاعب نادي الزمالك والمشارك في فعاليات الأكاديمية منذ أشهر ويقدم هو الآخر مستويات مميزة.

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