تونس ضد ليبيا.. نسور قرطاج يحققون الفوز الأكبر في 30 مواجهة

حقق المنتخب التونسي الفوز السابع عشر على نظيره الليبي تاريخيًا بعدما انتصر أمس الجمعة برباعية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

أقيمت المباراة في الملعب الأوليمبي برادس وسجل أهداف «نسور قرطاج» وهبي الخزري في الدقيقتين 33 و90 وسيف الدين الخاوي في الدقيقتين 41 و52، أما هدف ليبيا الوحيد فسجله حمدو الهوني في الدقيقة 45.

بفوز الأمس أصبح المنتخب التونسي متفوقًا على نظيره الليبي بـ 17 فوزًا فيما فاز الأخضر ست مرات سابقة أما التعادل فكان سيد الموقف في 7 لقاءات من أصل 30 مواجهة.

كما يعد الفوز في مباراة الأمس هو الأكبر في تاريخ تونس وقد تكرر هذا الانتصار في مباراة ودية بنتيجة 4-1 في 9 مايو عام 1958.

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أما أكبر فوز حققه المنتخب الليبي كان في 11 مارس 1962 في مباراة ودية انتهت بنتيجة 6-3، المنتخب التونسي لم يخسر في أخر 6 مواجهات منذ يونيو 2015 .

المنتخب الليبي فشل في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، وأما تونس فجاء في المركز الرابع.

يحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة بثلاث نقاط، أما تنزانيا ففي المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم غينيا الإستوائية بدون نقاط وفي المركز الأخير ليبيا.