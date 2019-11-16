وائل جمعة: جمهور الأهلي بيمثل 60% من قوته.. ونحتاج لـ"فلافيو" جديد

طالب وائل جمعة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بعودة الجماهير للملاعب، مؤكدًا أن غياب الجمهور عن حضور المباريات جعل اللاعبين يلعبوا دون ضعط، ويعيشوا حالة من البلادة، و عدم الاهتمام في حال خسارة المباريات أو بطولة.

كما أشار جمعة في حديثه لوسائل الإعلام اليوم السبت، أن غياب الجمهور جعل اللاعبين يشعرون بعدم المسئولية، لافتًا إلى أن جيله كان يشعر بالحزن في حال خسارة مباراة، عكس

ما يحدث الأن، حيث تشعر بأن هناك حالة عدم اهتمام و لامبالاة من اللاعبين، مؤكدًا أن حضور الجمهور يمثل 60% من قوة الأهلي.وأضاف جمعة: "غياب الجمهور عن الملاعب أثر بالسلب في العديد من الأمور على اللاعبين، جعل هناك حالة من البلادة، وعدم الاهتمام والشعور بالمسئولية في حال خسارة مباراة، وأن اللاعب لا يهتم، وفي حال الفوز " بيتنطط على السوشيال ميديا وفرحان"، بينما كنا في حال الخسارة بنهرب من الظهور حتى نصالح الجمهور في المباراة التالية، ونفرحه".وتابع نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، " لا أرى أن اللاعبين يتعاملوا بمسئولية، و"اللعيبة مبقاش في دماغها لو خسرت"، مضيفًا "عودة جمهور الأهلي بيمثل 60% من دعم الفريق، لازم الإدارة تسعى لده بكل قوة".وفي سياق متصل، طالب وائل جمعة، النادي الأهلي بضم رأس حربة بمواصفات النجم الأنجولي السابق، أمادو فلافيو، حيث يكون قادرًا على التسجيل من أنصاف الفرص.