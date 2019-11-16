المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لجنوب أفريقيا

بدأ المنتخب الأوليمبي الوطني، استعداداته لمواجهة جنوب افريقيا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها مصر.

وتتمثل استعدادات المنتخب فيما يلي:

إجتماع للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، لوضع خطة الاستعداد للمباراة أمام منتخب البافانا بافانا، بينما تدرس المجموعة الفنية منتخب جنوب أفريقيا من كل

الجوانب التكتيكية والفنية، والتحليلية.يعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين بدنيًا، وعملية الاستشفاء.يستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ويدرس لوائح نصف النهائي للبطولة الأفريقية.وشوقي غريب يؤكد: الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.