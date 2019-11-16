موعد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة

يستعد منتخب كرواتيا اليوم السبت، لمواجهة صعبة أمام سلوفاكيا، على ملعب ريوجيفيكا، في إطار مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2020.

يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليتأهل إلى البطولة الأوروبية المقبلة.

ويحتل منتخب كرواتيا المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد

14 نقطة، بفارق نقطتين عن المجر صاحب المركز الثاني،فيما يأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ومع تقارب النقاط بين المركز الثلاثة الأولى في المجموعة، يصبح لقاء اليوم بين كرواتيا وسلوفاكيا هام، حيث أن تحقيق الثلاث نقاط

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موعد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا

للمنتخب الكرواتي يمنحه بطاقة التأهل لليورو، بينما السقوط أمام سلوفاكيا وفوز المجر على الجانب الأخر يمنحهم بطاقتي التأهل، ويُبعد المنتخب الكرواتي عن البطولة الأوروبية.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،

الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة،

الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وسلوفاكيا

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4