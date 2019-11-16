يستعد منتخب كرواتيا اليوم السبت، لمواجهة صعبة أمام سلوفاكيا، على ملعب ريوجيفيكا، في إطار مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة يورو 2020.
يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليتأهل إلى البطولة الأوروبية المقبلة.
ويحتل منتخب كرواتيا المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد14 نقطة، بفارق نقطتين عن المجر صاحب المركز الثاني،فيما يأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.
ومع تقارب النقاط بين المركز الثلاثة الأولى في المجموعة، يصبح لقاء اليوم بين كرواتيا وسلوفاكيا هام، حيث أن تحقيق الثلاث نقاط
موعد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا
تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة،
الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة،
الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وسلوفاكيا
تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2020.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.