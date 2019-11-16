انتخابات ساخنة بمركز شباب الجزيرة

تجرى يوم 29 نوفمبر الجارى انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، وقد تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية، وأعلن إبراهيم نبيل، مدير العلاقات العامة دخوله المنافسة على مقعد العضوية تحت السن، وأشار إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمنإنشاء مكاتب استعلامات وخدمة للأعضاء وزيادة الوحدات المصيفية بما يتناسب مع عدد الأعضاء وتحديد الموقف بالنسبة لفرع أكتوبر، واقترح إنشاء تطبيق هاتف محمول خاص بالمركز لعرض الأنشطة وتحديد الألعاب والخدمات وتحديثها بشكل يومى.. ويرفع إبراهيم نبيل شعار «خدمات وأفعال».
يذكر أن إبراهيم نبيل، مواليد 1986، ويشغل منصب مدير العلاقات العامة بنقابة الصحفيين ورئيس اللجنة النقابية، وشارك فى تنظيم البطولة العربية أكثر من مرة والإشراف على 48 معسكرا لهيئة قناة السويس ووزارة الشباب والعديد من الحملات والقوافل الطبية.
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