مدرب البرازيل يكشف عن حواره الجدلى مع ميسي

كشف تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن الحوار الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل والأرجنتين، أمس الجمعة، التي أقيمت على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وشوهد ليونيل ميسي يطالب تيتي بالصمت خلال المباراة، وأن لا

يتحدث حيث التقطت الكاميرات تلك الواقعة.



قال تيتي في تصريحات صحفية: "كنت أطلب من الحكم أن يمنح ميسي البطاقة الصفراء ولكنّ الأخير نظر لي وأمرني بالصمت وأجبته مطالبًا منه الصمت، لا أود التعليق أكثر على الواقعة، هذه المباريات تحتاج

لحكما قويا، ليو يستحق البطاقة".وتابع: "هو يفعل ما يريد بوجود حكم غير صارم لا ينذره، و يحاول الحصول على أخطاء غير موجودة".

وفاز منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي بهدف دون رد، سجله ليونيل ميسي، ليتوج منتخب التانجو بكأس السوبر كلاسيكو الودية.

الجدير بالذكر أن البرازيل حققت الفوز علي الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، التي أقيمت ببرازيل، وتوجت بها في نهاية المطاف أمام بيرو.