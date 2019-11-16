نتيجة مباراة ألمانيا وروسيا البيضاء فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020

يحل منتخب روسيا البيضاء ضيفا على نظيره منتخب ألمانيا، بالجولة التاسعة فى إطار منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”, والمقرر إقامتها على ملعب “بروسيا بارك”، معقل نادي بوروسيا مونشنجلادباخ, مساء اليوم السبت 16-11-2019, فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر , الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.
وتضم المجموعة الثالثة بجانب منتخب ألمانيا وروسيا البيضاء كلاً من منتخب هولندا ومنتخب آيرلندا الشمالية ومنتخب أستونيا.
يدخل ألمانيا المباراة أمام روسيا البيضاء وهو يتساوى مع هولندا فى عدد النقاط بصدراة المجموعة الثالثة، حيث يمتلك كل منها 15 نقطة.
ويحتاج منتخب المانيا لحصد 4 نقاط من مباراتي بيلاروسيا وايرلندا الشمالية لبلوغ بطولة كأس الامم الاوروبية “يورو 2020″، وقد يحسم “المانشافت” تؤهله للبطولة القارية اليوم حال تعادله مع بيلاروسيا وفوز هولندا على ايرلندا الشمالية.
في حين ودع منتخبي روسيا البيضاء واستونيا سباق التأهل للبطولة القارية، بعدما توقف رصيد كلاً منهما عند 4 نقاط ونقطة واحدة على الترتيب.
وكان قد فاز المنتخب الألماني فى مباراة الذهاب على ملعب بوريسوف بروسيا البيضاء بنتيجة 2/0.
ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دوري الأمم العام المقبل.
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