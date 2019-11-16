نتيجة مباراة هولندا وآيرلندا الشمالية فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020

يستضيف منتخب آيرلندا الشمالية، نظيره هولندا فى إطار الجولة التاسعة من منافسات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020, والمقرر إقامتها على “ملعب ويندرسور بارك” بالعاصمة بلفاست, مساء اليوم السبت 16-11-2019, فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر, 19:45 بتوقيت جرينتش.

ويلعب منتخب هولندا ومنتخب آيرلندا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة فى سباق المجموعات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020, وتضم المجموعة بجانبهم كلاً من منتخب ألمانيا ومنتخب بيلاروسيا ومنتخب أستونيا.

يدخل منتخب أيرلندا الشمالية المباراة فى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، حصل عليهم من 6 مباريات، حقق الفوز في 4 والهزيمة في مباراتين، ولم يتعادل في أي مباراة خاضها بالتصفيات.

ويدخل المنتخب الهولندى المباراة وهو يتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع نظيره الألمانى برصيد 15 نقطة, بعد خوض 6 مباريات، حقق الفوز في 5 والخسارة في واحدة فقط، ولم يتعادل في أي مباراة.

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واستطاعت الطواحين الهولندية فى تحقيق الفوز فى أخر مواجهة فى لقاء الذهاب على أيرلندا الشماية بنتيجة 3-1 على ملعب فينورد بروتردام, ويحتاج منتخب هولندا لنقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل الانضمام لقائمة المنتخبات المتأهلة إلى “يورو 2020.

وكان قد فشل منتخب هولندا فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” التى أقيمت فى فرنسا، وكأس العالم 2018 الذي أقيم فى روسيا, ويعود الظهور الأخير لمنتخب هولندا في البطولات الكبرى إلى عام 2014 عندما شارك في بطولة كأس العالم التي أقيمت في البرازيل وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دوري الأمم العام المقبل.