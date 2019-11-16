نتيجة مباراة روسيا وبلجيكا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2020

يستعد ملعب سان بطرسبرج في العاصمة الروسية موسكو “كريستوفسكي”، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل اليوم السبت 16-11-2019، حينما يحل المنتخب البلجيكي، ضيفا على أصحاب الأرض ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020.
ويستضيف ملعب سان بطرسبرج الروسي، مباراة منتخب بلجيكا وروسيا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر, الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش, الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ضمن منافسات الجولة التاسعة لدور المجموعات، حيث يتنافس المنتخبين على صدارة المجموعة التاسعة المؤهلة لبطولة اليورو العام المقبل.
وتضم المجموعة التاسعة بجانب منتخبي بلجيكا وروسيا كلاً من منتخب قبرص ومنتحب إسكوتلندا ومنتخب سان مارينو ومنتخب كازخستان.
ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة، حيث فاز في ثمان جولات، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة أو يتعادل في أي مواجهة بالتصفيات.
بينما يحل المنتخب الروسي بالمركز الثاني برصيد 21 نقطة، بعدما فاز في 7 مباريات، وتلقى هزيمة وحيدة بالتصفيات الأوروبية يورو 2020.
وكان قد انتهي لقاء الذهاب بين المنتخبين على ملعب الملك بودوان ببلجيكا بفوز بلجيكا بنتيجة 3/1 سجل لاعب ريال مدريد الإسباني إدين هازارد هدفين.
ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة في الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دوري الأمم العام المقبل.
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