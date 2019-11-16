رياضة | سبب فسخ الوداد التعاقد مع مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب فسخ الوداد التعاقد مع مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء فسخ نادي الوداد المغربي تعاقده مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك ليثير العديد من التساؤلات.

سبب فسخ الوداد التعاقد مع مهاجم الزمالك

وفسخ الوداد عقده مع كاسونجو قبل بداية الموسم من الاساس ودون ان يشارك في أي مباراة

وكان الزمالك قد أعار كاسونجو مطلع الموسم الجاري للوداد قبل أن يتم فسخ العقد من جانب بطل المغرب.

وأشار المصدر إلى أن اللوائح في الاتحاد المغربي لكرة القدم تنص على ضرورة مشاركة اللاعب المحترف في 10 مباريات مع منتخب بلاده وهو ما لم يتوافر في كاسونجو والذي لعب مباراتين دوليتين فقط مما دفع إدارة الوداد لفسخ التعاقد.

Advertisements

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري بعدما كان مقرر خوضها قبل توقف بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسي المنضم إلى صفوف المنتخب الأول كل من محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعي المتواجد في المنتخب الأوليمبي كل من مصطفى محمد ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومحمد صبحي.

ويحرص الجهاز الفني للزمالك على متابعة مباريات بطولة افريقيا تحت 23 سنة في الوقت الحالي ومراقبة نجوم افريقيا الصاعدين لعدة أهداف وعلى رأسها الاطمئنان على مستوى لاعبي الزمالك بين صفوف المنتخب الأوليمبي بالإضافة إلى البحث عن هداف مميز.

ويضم المنتخب الأوليمبي الرباعي مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي بين صفوف الفريق الأبيض.

ويعتبر مصطفى محمد وصبحي من العناصر الواعدة والتي يتوقع لها الجميع مستقبل واعد ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد السلام والذي يمكن توظيفه في أكثر من مركز سواء على صعيد الدفاع أو الجبهة اليسرى ويعتبر بمثابة لاعب جوكر بين صفوف القلعة البيضاء.