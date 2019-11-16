رياضة | يوفنتوس يتفق مع نجم وسطه على تمديد التعاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتفق مع نجم وسطه على تمديد التعاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية إن اللاعب الفرنسي المخضرم بليز ماتويدي لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي توصل لإتفاق مع إدارة يوفنتوس على تمديد التعاقد مع السيدة العجوز.

يوفنتوس يتفق مع نجم وسطه على تمديد التعاقد

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن مانويدي سيمدد تعاقده لمدة عام واحد، لينتهي تعاقده بحلول عام 2021.

وكان عقد ماتويدي سينتهي في الصيف المقبل من عم 2020، حيث كان سيحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل، على أي ينتقل إليه بالمجان.

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وكانت التوقعات تشير في بداية الموسم لتقلص فرص ماتويدي في المشاركة مع البيانكونيري، لا سيما بعد التعاقد مع الثنائي "آرون رامسي" و "أدريان رابيو"، لكن ماتويدي فرص نفسه أساسياً في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.

وإنضم ماتويدي ليوفنتوس في صيف عام 2017 قادماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

وخاض ماتويدي رفقة السيدة العجوز هذا الموسم 14 مباراة في عموم البطولات، مسجلاً هدفاً ةحيداً لفريقه.

وحصل ماتويدي على لقب كأس العالم عام 2018 رفقة منتخب بلاده فرنسا، وهو يبلغ الآن من العمر 32 عاماً.