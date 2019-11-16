رياضة | مفاجأة .. ريال مدريد يتحرك لضم هذا اللاعب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. ريال مدريد يتحرك لضم هذا اللاعب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي ريال مدريد عن إحدى الصفقات القوية لتدعيم هجوم الفريق المليكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يتحرك لضم هذا اللاعب!

ويعد مركز الجناح الأيمن الهجومي، هو أبرز المراكز التي يريد المدرب "زين الدين زيدان" تدعيهما خلال فترة الصيف المقبل.

لاعب مفاجئ على رادار ريال مدريد

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي الشاب " كالوم هودسون أودوي" دخل دائرة المرشحين للإنضمام لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وأفادت شبكة "ألديسمارك" الإسبانية أن صاحب الـ 19 عاماً دخل قائممة المرشحين لتدعيم الرواق الأيمن الهجومي للنادي الملكي.

وكان هودسون أودوي على وشك الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي نحو نادي بايرن ميونخ الألماني، لكن المدرب فرانك لامبارد تمسك ببقائه في البلوز في ظل رغبته في الإعتماد على اللاعبين الشبان.

الجناح الأيمن الهجومي أولى اهتمامات بيريز

ويشغل الجناح الأيمن للملكي حالياً الثنائي الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي الشاب "رودريجو حوس"، بيد أن الأول في طريه للرحيل بعد إفتعال المشاكل مع المدرب زيدان، والثاني مازال لم يتجاوز الـ 19 عاماً رغم المؤشرات التي تتنبأ بأنه سيكون نجماً قادماً.

أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الريال الصيف المقبل

وينضم هودسون أودوي لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي والإنجليزيان رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لتدعيم هجوم الميرنجي في الصيف المقبل.