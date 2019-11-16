رياضة | عاجل.. بيريز يحسم مصير زيدان في تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيريز يحسم مصير زيدان في تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن عدم القلق بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وأكد بيريز، خلال تصريحات أدلى بها في حفل لتكريم حملة البطاقات الموسمية للنادي القدامى، أن الفريق مازال في مرحلة البناء، وسيؤتي ثماره مستقبلا معربا عن ثقته في الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، للعودة إلى منصات التتوبج.

وقال بيريز خلال الحفل الذي حضره مجموعة من نجوم الفريق السابقين: "القيم وروح الفريق والتواضع هما ما يميزوا ريال مدريد، ولا بد من إستغلال هذه النقطة لبدء إنطلاقة قوية، الجميع يعمل من أجل مرحلة مشرقة تعيد البسمة لجماهير الميرنجي.

وتابع رئيس ريال مدريد، "نحن في مرحلة انتقالية لدينا فريق جديد موهوب مع لاعبين عظماء ولدينا ثقة كبيرة فيهم تلك المجموعة فازت بكل شيء من قبل".

ويحتل ريال مدريد الإسباني، صدارة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة مناصفة مع غريمة التقليدي برشلونة، بنفس الرصيد ويتبقى لهما مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لليجا الإسبانية.