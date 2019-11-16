رياضة | رسميا.. استبعاد ثنائي ليفربول من معسكر المنتخب الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. استبعاد ثنائي ليفربول من معسكر المنتخب الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتحل المنتخب الإنجليزي لملعب "فاضل فوكري" لمواجهة منتخب كوسوفو في الجولة الثامنة والأخيرة من المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2020".

استبعاد ثنائي ليفربول من معسكر المنتخب الإنجليزي

وسحق لمنتخب الإنجليزي نظيره منتخب الجبل اسود بسباعية في الجولة الماضية للتصفيات الأوروبية، حتى وصل للنقطة 18 والتي كانت كافية لضمان صعوده للنهائيات.

مباراة تحصيل حاصل

وستكون مباراة كوسوفو خلال الجولة القادمة مباراة تحصيل حاصل للمنتخبين، بعد أن تم حسم أمر هذه المجموعة بصعود المنتخبين الإنجليزي والمنتخب التشيكي للنهائيات المقررة في صيف عام 2020.

استبعاد ثنائي ليفربول من المباراة

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وأعلن المدرب الإنجليزي إستبعاد ثنائي ليفربول الإنجليزي المدافع "جو جوميز" ولاعب الوسط "جوردان هيندرسون" من المباراة.

ويعاني هيندرسون قائد ليفربول من عدوى فيروسيىة أبعدته عن مباراة الجبل الأسود، وهو لم يتعافى منها حتى الآن.

بينما يعاني جوميز مدافع الريدز من كدمة قوية تعرض لها في الركبة، عقب نزوله لملعب المباراة، والتي تلقى خلالها صافرات الإستهجان من جماهير إنجلترا.

وأشاع الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم خبر إستبعاد الثنائي عن المباراة على الصفحة الرسمية للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

موعد مباراة إنجلترا وكوسوفو القادمة

ستقام مباراة إنجلترا وكوسوفو المقبلة يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.