اونلاين | شوت STAR: مشاهدة مباراة بلجيكا وروسيا KORA LIVE| يلا شوت بث مباشر مباراة بلجيكا| كورة ستار رابط سريع ماتش بلجيكا Hazard

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نتابع سوياً مباراة بلجيكا وروسيا بث مباشر بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا وتعتبر مباراة بلجيكا وروسيا هي المواجهة الحاسمة لصدارة المجموعة التاسعة وذلك بعدما أن ضمن المنتخبان التأهل لكأس أمم أوروبا المقبلة يذكر أن الفارق النقطي بين المنتخب البلجيكي المتصدر والمنتخب الروسي الوصيف ثلاثة نقاط فقط وذلك ما يزيد من دوافع المنتخب الروسي الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور حيث أن المواجهة من المقرر أن تقام علي ملعب سانت بطرسبرغ يذكر أن مباراة بلجيكا وروسيا ستشهد عودة الدولي البلجيكي كيفين دي بروين الذي قد غاب عن تشكيلة منتخب بلادة خلال مواجهتين كازاخستان وسان مارينو وذلك بسبب الأصابة.

مباراة بلجيكا وروسيا اليوم قد تكون المواجهة الأهم بالجولة التاسعة وذلك علي الرغم من ضمن المنتخبان التأهل الرسمي لكأس أمم أوروبا ولكن تظل المنافسة قائمة بين المنتخبان بسبب الفارق النقطي التي يمكن أن يقلصة المنتخب الروسي في حال أنتصارة الليلة من أجل الحفظ علي حظوظة في حصد صدارة المجموعة التاسعة بالإضافة إلي ذلك مواجهة الليلة تعتبر رد أعتبار بالنسبة المنتخب الروسي الذي قد تلقي الهزيمة بثلاثية خلال مواجهة الذهاب التي قد أقيمت علي ملعب الملك بودوان معقل منتخب بلجيكا.

بلجيكا نجحت في الحفاظ علي سجلها خالي من الهزائم بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا بتحقيق الفوز بثنائية علي حساب المنتخب الكازاخستاني وذلك في أخر لقاءات المنتخب البلجيكي قبل مواجهة الليلة وقد شهدت مواجهة كازاخستان العديد من التعديلات التي قام بها المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز حيث أن من أهم التعديلات التي قام بها المدرب الإسباني هو الأعتماد علي ميتشي باتشوايي علي حساب روميلو لوكاكو الذي قد أصيب خلال مواجهة سان مارينو بالإضافة إلي تعديل تعديلات كبيرة في وسط الميدان بالأعتماد علي أكسيل فيتسل علي حساب هانز فاناكين أيضاً أعطي فرصة المشاركة للاعب توماس منير علي حساب علي حساب لاعب أتلانتا الإيطالي تيموثي كاستانيي والتي من المتوقع عودتة للتشكيلة الأساسية اليوم.