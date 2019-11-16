- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يتسابق عدد كبير من اللاعبين عندما يواجهون فريق برشلونة الإسباني أو منتخب الأرجنتين، من أجل الحصول على قميص أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، إلا أن الأخير لا يفعل ذلك عادة.
ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، كشف أنه أقدم مرة واحدة فقط خلال مشواره الرياضي على طلب قميص من منافس.
المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، قال في مقابلة مع قناة “تي واي سي” الرياضية الأرجنتينية: إنه طلب الحصول على قميص الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.
ميسي أضاف، أن لاعبي الفرق الأخرى هم في العادة الذين يقبلون عليه ويطلبون الحصول على قميصه، وهو الأمر الذي لا يفعله.
قائد منتخب “التانجو”: أنا لا أطلب قميص اللاعبين عادة، بل أتبادلها معهم، فإذا لم يطلبها أحد لا أقدمها.. إلا أنني لم أستطع مقاومة فرصة الحصول على قميص زيدان أثناء مباراة “كلايسكو”، في بداية مشواري مع برشلونة قبل سنوات طويلة.
النجم الأرجنتيني يشير إلى المباراة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر عام 2005، واحتضنها ملعب “سنتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي: لاعب واحد لم أستطع مقاومته وطلبت قميصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.