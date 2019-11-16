ليونيل ميسي: لاعب واحد لم أستطع مقاومته وطلبت قميصه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتسابق عدد كبير من اللاعبين عندما يواجهون فريق برشلونة الإسباني أو منتخب الأرجنتين، من أجل الحصول على قميص أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، إلا أن الأخير لا يفعل ذلك عادة.

ليونيل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، كشف أنه أقدم مرة واحدة فقط خلال مشواره الرياضي على طلب قميص من منافس.

المهاجم البالغ من العمر 32 عاما، قال في مقابلة مع قناة “تي واي سي” الرياضية الأرجنتينية: إنه طلب الحصول على قميص الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد الإسباني.

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ميسي أضاف، أن لاعبي الفرق الأخرى هم في العادة الذين يقبلون عليه ويطلبون الحصول على قميصه، وهو الأمر الذي لا يفعله.

قائد منتخب “التانجو”: أنا لا أطلب قميص اللاعبين عادة، بل أتبادلها معهم، فإذا لم يطلبها أحد لا أقدمها.. إلا أنني لم أستطع مقاومة فرصة الحصول على قميص زيدان أثناء مباراة “كلايسكو”، في بداية مشواري مع برشلونة قبل سنوات طويلة.

النجم الأرجنتيني يشير إلى المباراة التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة في نوفمبر عام 2005، واحتضنها ملعب “سنتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية.