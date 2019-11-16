لماذا كتب بيب جوارديولا رسائل إلى 114 مشجعا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رسائل موقعة منه شخصيا إلى 114 مشجعا، داعيا إياهم إلى حضور مباراة لفريقه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نحو أسبوعين.

وارديولا أصر على تقديم الشكر للمشجعين الذين قطعوا مسافة تزيد على 6 آلاف كيلومتر ذهابا وإيابا لمساندة لاعبيه، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في 18 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات من البطولة الأوروبية.

دارين باغي، وهو أحد المشجعين الذين تلقوا الخطاب، نشر صورة للرسالة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

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الرسالة جاء فيها: عزيزي دارين، في يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، قمت أنت و113 من المشجعين المتفانين برحلة طويلة لمشاهدة فريقنا وهو يلعب ضد شاختار دونيتسك في أوكرانيا، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكم.

المدرب أضاف: كنا سعداء للغاية لبدء مشوار دوري أبطال أوروبا بالفوز، واجهنا فريق شاختار الصعب لكنني شعرت بأننا لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على اللعبة واستحققنا الفوز.. الحصول على دعمكم في هذه المباريات يعني الكثير، وكما قلت دائما، نحن لا شيء من دون جماهيرنا.

وبينما أراد جوارديولا التعبير عن شكره شخصيا، ونيابة عن اللاعبين، فقد أضاف أيضا أنه سيتم مكافأة هؤلاء المشجعين بحضور مباراة الإياب التي ستقام يوم 26 نوفمبر في ملعب الاتحاد.