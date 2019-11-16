فتيات ليفربول يداعبن شعر محمد صلاح.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع عدد من الفتيات الصغيرات وهن يرتدين قميص فريق “الريدز”.
محمد صلاح نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” برفقة الفتياات الصغيرات، حيث سيطرت أجواء المرح والفرح على جلسته مع معجباته الصغيرات، اللواتي على الأغلب ينتمين لفريق الفئات العمرية الصغيرة في “الريدز”.. كما داعبت الفتيات شعر اللاعب بطريقة طريفة.
نجم منتخب مصر يخضع حاليا لبرنامج علاجي للتعافي من إصابة في الكاحل، حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
كان برنامج “كوب كيدز” الذي يتولى تقديمه فتيات فريق ليفربول الإنجليزي تحت 9 سنوات، قد استضاف محمد صلاح نجم منتخب مصر.. وتطرق الحوار بين نجم منتخب مصر وفتيات فريق ليفربول للعديد من الأمور الشخصية لهداف النسختين الماضتين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.
النجم المصري خضع لاختبار من جانب فتيات فريق ليفربول حول بعض الكلمات التي يستخدمها سكان المدينة، حيث اعترف بحاجته لتحسين لغته الإنجليزية بعدما عانى من عدم فهم بعض الكلمات.
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