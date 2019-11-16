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رونالدو يشترط علي يوفنتوس استعادة بوجبا 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

رونالدو

اشارت صحيفة "دايلي ستار" الانجليزية ان النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو طلب من فريقه الحالي يوفنتوس استعادة الفرنسي بول بوجبا الي صفوف الفريق مرة أخري .

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ورحل بوجبا عن السيدة العجوز في صيف ٢٠١٦ في صفقة كانت الاغلي في التاريخ بتكلفة ١٢٠ مليون يورو ، ولا تزال هي الصفقة الاغلي في تاريخ الشياطين الحمر . 

وابتعد بوجبا عن المشاركة مع فريقه مانشستر يونايتد بعد اصابته في الكاحل امام ارسنال في اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" واكد مدرب الفريق سولشاير ان بوجبا سيعود قريبا لخوض المباريات مع الفريق .

وسيدخل يوفنتوس في منافسة قوية مع زين الدين زيدان الذي يرغب في ضم اللاعب من انتهاء الموسم الماضي وتوقفت المفاوضات .

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