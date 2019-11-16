شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف نجم بروسيا دورتموند في يناير والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 سانشو Advertisements يدخل فريق مانشستر يونايتد الانجليزي سباق التعاقد مع الللاعب الشاب نجم فريق بروسيا دورتموند الالماني "جادون سانشو" .

وينوي الفريق الانجليزي خطف موهبة دورتموند في الميركاتو الشتوي القادم ويفاجئ جميع الاندية التي تسعي وراء اللاعب للتعاقد معه في نهاية الموسم الجاري. واعرب سانشو سابقا لوسائل الاعلام الالمانية انه يرغب في خوض تجربة جديدة والخروج من النادي الالماني هذا العام قد يحسمه اللاعب بالتراضي مع فريقه الحالي بروسيا دورتموند الالماني .

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