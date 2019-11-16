شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل قاتلة لمدرب إنتر ميلان .. والنيرازوري يفتح التحقيق والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 أفادت تقارير صحفية إيطالية أن المدرب الإيطالي " أنطونيو كونتي" قد تلقى تهديداً بالقتل أثناء تواجده في منزله الكائن بمدينة ميلان الإيطالية.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" نقلاً عن شبكة "كوريري ديلا سارا" أن كونتي تلقى طرداً غريباً أمام منزله. Advertisements ويحتوي الطرد على رصاصة وعده رسائل تهديد بالقتل، حيث فرضت الشرطة حراسة أمام منزله. وفتح النادي الإيطالي تحقيقاً لمعرفة ملابسات الأمر، ومعرفة مصدر الرسائل. ويحتل النيرادزوري المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، خلف المتصدر يوفنتوس برصيد 32 نقطة. لكن الفريق لا يبدو بوضعية جيدة في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط في المجموعة السادسة، خلف برشلونة برصيد 8 نقاط وبوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط.

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