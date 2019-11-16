- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل يكشف عن كلمات ميسي له خلال المشادة بينهما والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على غريمه البرازيلي بهدف نظيف سجله النجم "ليونيل ميسي" في الدقيقة 14 من زمن المباراة التي إقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية..
ودخل النجم العائد من الإيقاف الدولي في مشادة مع مدرب البرازيل "تيتي" عقب إحتساب حكم المباراة ركلة جزاء للتانجو في الدقيقة 13من أحداث الشوط الأول.
وصرح تيتي عقب المباراة بأن ميسي عنفه بعبارة " أغلق فمك" بعد إحتساب الحكم لركة الجزاء.
كما توجه ميسي نحو تيتي ووضع إصبعه على فمه، رداً على إعتراض مدرب السامبا على قرار حمن المباراة.
وصرح تيتي عقب المباراة: " كان يستحق البطاقة الصفراء، لقد إعترضت على ذلك، لكنه توجه نحوي وأخبرني أن أغلق فمي"، بحسب ما نقلته ميرور البريطانية.
وأضاف: " في هذه المباريات نحتاج حكماً قوياً، يشهر البطاقات كعقاب لتحايل اللاعبين".
وسجل مسيس الهدف الوحيد من رطلة جزاء تصدى لها أليسون لتعود لميسي مرة أخرى ويسددها في الشباك.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب البرازيل يكشف عن كلمات ميسي له خلال المشادة بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.