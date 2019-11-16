مدرب البرازيل يكشف عن كلمات ميسي له خلال المشادة بينهما

السبت 16 نوفمبر 2019

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على غريمه البرازيلي بهدف نظيف سجله النجم "ليونيل ميسي" في الدقيقة 14 من زمن المباراة التي إقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية..



ودخل النجم العائد من الإيقاف الدولي في مشادة مع مدرب البرازيل "تيتي" عقب إحتساب حكم المباراة ركلة جزاء للتانجو في الدقيقة 13من أحداث الشوط الأول.

وصرح تيتي عقب المباراة بأن ميسي عنفه بعبارة " أغلق فمك" بعد إحتساب الحكم لركة الجزاء.

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كما توجه ميسي نحو تيتي ووضع إصبعه على فمه، رداً على إعتراض مدرب السامبا على قرار حمن المباراة.

وصرح تيتي عقب المباراة: " كان يستحق البطاقة الصفراء، لقد إعترضت على ذلك، لكنه توجه نحوي وأخبرني أن أغلق فمي"، بحسب ما نقلته ميرور البريطانية.

وأضاف: " في هذه المباريات نحتاج حكماً قوياً، يشهر البطاقات كعقاب لتحايل اللاعبين".

وسجل مسيس الهدف الوحيد من رطلة جزاء تصدى لها أليسون لتعود لميسي مرة أخرى ويسددها في الشباك.