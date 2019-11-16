انت الان تتابع ديدييه دروغبا جزء من حملة لزرع مليون شجرة في ساحل العاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديدييه دروغبا

ساهم لاعب كرة القدم ديدييه دروغبا الجمعة في إطلاق حملة لزراعة مليون شجرة تهدف إلى وقف إزالة الغابات في ساحل العاج.

وقال وزير الغابات والموارد المائية ألان ريشار دونواهي من أبيدجان إن حملة "يوم واحد، مليون شجرة" هي "خطوة أولى في رحلة تعافي" الغابات.

وأضاف "هدفنا إعادة تشجير حوالى 30 % من مساحة الغابات التي أزيلت بحلول العام 2030".

وتعتبر معظم غابات ساحل العاج التي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع متضررة بشكل كبير.

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وقال دروغبا إن "الأرقام مثيرة للقلق" في إشارة إلى التوقعات بأن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستفقد كامل الغطاء الحرجي في منتصف القرن إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية.

وأضاف هذا النجم الذي كان يلعب في صفوف نادي تشلسي الانكليزي "أنا فخور بالمساهمة في إعادة تشجير ساحل العاج من خلال المساعدة في رفع التوعية"، واصفا زرع الأشجار بـ"مبادرة نبيلة".

ويخطط ساحل العاج الذي يعتبر أكبر منتج للكاكاو في العالم ومن أبرز مصدري البن لإعادة تشجير 8 ملايين هكتار بحلول العام 2045.