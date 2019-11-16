اخبار الرياضه

ديدييه دروغبا جزء من حملة لزرع مليون شجرة في ساحل العاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ديدييه دروغبا جزء من حملة لزرع مليون شجرة في ساحل العاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ديدييه دروغبا

ساهم لاعب كرة القدم ديدييه دروغبا الجمعة في إطلاق حملة لزراعة مليون شجرة تهدف إلى وقف إزالة الغابات في ساحل العاج.

وقال وزير الغابات والموارد المائية ألان ريشار دونواهي من أبيدجان إن حملة "يوم واحد، مليون شجرة" هي "خطوة أولى في رحلة تعافي" الغابات.

وأضاف "هدفنا إعادة تشجير حوالى 30 % من مساحة الغابات التي أزيلت بحلول العام 2030".

وتعتبر معظم غابات ساحل العاج التي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع متضررة بشكل كبير.

Advertisements

وقال دروغبا إن "الأرقام مثيرة للقلق" في إشارة إلى التوقعات بأن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستفقد كامل الغطاء الحرجي في منتصف القرن إذا لم يتم اتخاذ خطوات تصحيحية.

وأضاف هذا النجم الذي كان يلعب في صفوف نادي تشلسي الانكليزي "أنا فخور بالمساهمة في إعادة تشجير ساحل العاج من خلال المساعدة في رفع التوعية"، واصفا زرع الأشجار بـ"مبادرة نبيلة".

ويخطط ساحل العاج الذي يعتبر أكبر منتج للكاكاو في العالم ومن أبرز مصدري البن لإعادة تشجير 8 ملايين هكتار بحلول العام 2045.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديدييه دروغبا جزء من حملة لزرع مليون شجرة في ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا