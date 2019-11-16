شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات عرض بـ100 مركز شباب في القليوبية تنقل مباريات المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، إطلاق مبادرة «يلا نشجع مصر»، لدعم المنتخب الأوليمبي في مباريات نصف النهائي والنهائي من بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، بمراكز شباب القليوبية، على أن يتم إذاعة المباريات على شاشات عرض بـ100 مركز شباب على مستوى القليوبية.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن المبادرة تأتي برعاية الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب التي سيتم إذاعة المباريات بها هي: مراكز شباب إدارة الخانكة «المنايل وعرب العليقات البحرية وأبوزعبل، وكفر عبيان والخانكة والأمل والعبور وسرياقوس والقلج ووادي النيل وعرب العيايدة».

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وفي إدارة شباب القناطر الخيرية: «م ش باسوس، م ش الخرقانية، م ش سندبيس، نادى القناطر الخيرية، م ش قرنفيل، م ش المنيرة، م ش أبوالغيط، م ش بهادة، م ش الوقف»، وفي إدارة شباب قليوب «نادى قليوب، م.ش قليوب، م.ش صنافير، م.ش كوم أشفين، م.ش بلقس، م.ش سنديون، م. ش الإصلاح الزراعي، قلما، طنان».

وفي إدارة شباب شبين القناطر: «م.ش شبين القناطر، م.ش الشوبك، م.ش منشأة الكرام، م. ش نوى، م.ش عرب جهينة، م.ش كفر الصهبى، م.ش عرب صبيح، م.ش عرب الصوالحة، م.ش تل بنى تميم، م.ش كفر الشوبك».

وفي إدارة شباب بنها: «شبلنجة، منية السباع، مدينة بنها، المنشية، كفر مناقر، السادات، الإصلاح الزراعى، بطا، كفر الجزار، ورورة، الرملة، طحلة، السلام بساحل دجوي، الشموت، مرصفا، ميت العطار، دجوى، جمجرة الكبرى،كفر سندنهور، عزيز وبدوى»، وفي إدارة شباب كفر شكر: «مركز شباب، كفرشكر، الصفين، المنشأة الكبرى، المنشأة الصغرى، تصفا، كفر الولجا، المفتى، أسنيت، كفر الشهاوى، كفر عزب غنيم».

وفي إدارة شباب شبرا الخيمة: «بيجام، منطي، ميت نما، أبوالمنجا، شبرا البلد، إبراهيم بك، مساكن اسكو، الحرية والسماع، 15 مايو، المنشية الجديدة، وإدارة طوخ:»ميت كنانة، منشية مشتهر، مشتهر، المنزلة، الحدادين، الحصة، السفانية، بلتان، زاوية بلتان، أكياد دجوي، طنط الجزيرة، العمار الكبري، جزيرة الأحرار، كفر عابد كوم الأطرون، كفر العمار، كفر النخلة، دندنا، نامول، سنهرة.