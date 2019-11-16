شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» و«عامر» يتأهلان لدور الـ32 ببطولة العالم لسلاح السيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الثنائي زياد السيسي ومحمد عامر، لاعبا منتخب سلاح السيف، إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر باستاد القاهرة. وبلغ «السيسي» دور الـ32 بالفوز على بطل أمريكا بنتيجة 15/ 9، فيما كما تأهل «عامر» لهذا الدور بالفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 15 / 8. وتختتم، السبت، منافسات الفردي لبطولة العالم للسلاح، ويسلم بعدها رئيس اتحاد السلاح ورئيس اللجنة العليا المنظمة عبدالمنعم الحسيني، وممثلي الاتحاد الدولي للعبة، الميداليات على الفائزين.

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