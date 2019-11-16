شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: إن حانت لحظة النهاية فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بينما ينتظر اتحاد رفع الأثقال المصري قرار المحكمة الرياضية على الطعن المقدم من قبله على قرار الاتحاد الدولي إيقافه على إثر أزمة تعاطي اللاعبون المصريون للمنشطات، أكد البطل المصري محمد إيهاب تمسكه بعدم اللعب لدولة غير بلاده.

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وغرد «إيهاب» عبر حسابه على «تويتر»: «إثنى عشر عامًا أرفع علم مصر فى المحافل الدولية، ورغم المحن أكرمنى الله بالكثير فيها، وقولًا واحدًا لن ألعب لدولة غير مصر مهما حدث».

وأضاف: «متمسك بالأمل لآخر نفس ولكن إن حانت لحظة النهاية فكل الشرف أن يكون الختام بك يا وطني».

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد قرر إيقاف الاتحاد المصري بعد ثبوت تعاطي عدد من لاعبي مصر للمنشطات، وسيعني هذا القرار، حال عدم رفعه من قبل المحكمة الرياضية، عدم مشاركة الاتحاد بأوليمبياد طوكيو 2020.