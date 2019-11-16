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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كونتي يتسلم رسالة تهديد عبر البريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، أن المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، تلقى رسائل تهديد، كما تسلم طرداً يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.
أوضحت التقارير أن كونتي وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلانو، وكذلك مقر النادي.
وبعد 12 جولة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس، و7 نقاط أمام لاتسيو وكالياري.
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