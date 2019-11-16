كونتي يتسلم رسالة تهديد عبر البريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت، أن المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، تلقى رسائل تهديد، كما تسلم طرداً يحوي رصاصة عبر البريد، جرى تسليمها إلى الشرطة.



أوضحت التقارير أن كونتي وجه اتهامات ضد مجهولين، بينما فرضت السلطات احتياطات أمنية بمحيط مقر إقامته في ميلانو، وكذلك مقر النادي.

وبعد 12 جولة من الدوري الإيطالي هذا الموسم، يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس، و7 نقاط أمام لاتسيو وكالياري.